Futebol: Velhas Guardas do Liberdade FC disputam a Liga Amizade

A equipa das “Velhas Guardas”, secção de Futebol 11 do Liberdade FC, abre a época desportiva no dia 9 de outubro, na cidade de Espinho, frente à equipa dos Veteranos Relâmpagos.

Os veteranos de Calendário são amigos, sócios e simpatizantes da associação que procuram conjugar a convivência e a prática desportiva nesta Liga Amizade, época 2021/22.

O primeiro jogo em Calendário, a disputar no campo do União Desportiva de Calendário, será frente aos Veteranos de Campanhã, no dia 16 de outubro. O último jogo do mês de outubro será em Beiriz, a 23 do mês.