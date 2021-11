Futebol: Três jogadoras do FC Famalicão nas seleções nacionais

Rute Costa, guarda-redes do FC Famalicão, foi convocada para a Seleção A para os jogos contra Israel e Alemanha de apuramento para o Mundial de Austrália e Nova Zelândia 2023.

A equipa das Quinas recebe a sua congénere israelita no dia 25 de novembro, às 18h00, no Estádio Municipal de Portimão, e encontra a Alemanha cinco dias depois, a 30 de novembro, à mesma hora, no Estádio de São Luís, em Faro.

Maria Miller e Mariana Campino estarão no estágio competitivo da Seleção B, entre 22 e 29 de novembro, que inclui dois jogos de preparação, contra os Países Baixos (25 de novembro) e Itália (29 de novembro). A comitiva lusa concentra-se segunda-feira na Cidade do Futebol, viajando no dia seguinte para Roterdão, onde vai defrontar a seleção dos Países Baixos.