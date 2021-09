Futebol: Três jogadoras do FC Famalicão continuam na Seleção Nacional sub-19

A Seleção Nacional feminina sub-19 concluiu, esta quarta-feira, o terceiro estágio de preparação para a qualificação do Campeonato da Europa. As comandadas de José Paisana voltam a concentrar-se no dia 4 de outubro, na Cidade do Futebol, para o último estágio antes da fase de qualificação.

Do grupo de convocadas fazem parte Ana Cruz, Joana Prazeres e Maria Miller, do FC Famalicão.

Recorde-se que a Seleção defronta a República Checa, a 19 de outubro; Espanha, no dia 22; e a Eslováquia no dia 25. Estes encontros disputam-se no Algarve