Futebol: Treinador da equipa feminina do FC Famalicão já conhece a Academia

O técnico brasileiro Jorge Barcellos, de 54 anos, o novo treinador da equipa sénior feminina do FC Famalicão, chegou ao clube esta terça-feira, para preparar a nova época desportiva.

Jorge Barcellos, com contrato até 2023, já conheceu a Academia do clube, após uma visita guiada pelo presidente Jorge Silva.

O ex-selecionador do Brasil foi campeão Pan-Americano no Rio de Janeiro e também vice-campeão mundial na China. Do seu percurso constam equipas de renome como o Vasco e o Avaí/Kindermann.

Ao leme do FC Famalicão tem a seu lado os técnicos Daniel Chaves (treinador adjunto), Luiz Oliveira (preparador físico), Jorge Costa (treinador de guarda-redes) e Daniel Vilas Boas (fisioterapeuta).