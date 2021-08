O Torneio Quadrangular Comendador Arthur Cupertino de Miranda, promovido pelo GD Louro, disputa-se este fim de semana. Para além do clube organizador, participam a AD Ninense, Ribeirão e Varzim B.

Este sábado, às 15h30, defrontam-se a AD Ninense e o Ribeirão; às 18 horas, o Louro mede forças com a equipa B do Varzim.

No domingo, às 15h30, disputa-se o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares; às 18 horas, disputa-se a final. A entrega dos troféus está marcada para as 20h30.