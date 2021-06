Futebol: Ribeirão FC dá lição de desportivismo e felicita GD Joane

O Ribeirão 1968 FC e o GD Joane disputaram o primeiro lugar da série B do campeonato da Pró-Nacional da AF Braga. O campeonato terminou no passado domingo e o GD Joane saiu vencedor. O Ribeirão reconheceu a conquista da formação do GD Joane e felicitou os vencedores de forma pública, através das redes sociais.

«Parabéns ao Joane pela conquista desta série e as maiores felicidades para o futuro», é possível ler-se na publicação. «Glória aos vencedores e aos vencidos, que apesar de todas as adversidades da época souberem sempre honrar o futebol distrital da AF Braga», concluem.