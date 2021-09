Começou, este fim de semana, o campeonato do Pró-Nacional da AF Braga. Na série B, o Ribeirão jogou em Vizela, com o S. Paio, e conseguiu uma vitória, 0-3, com golos de Igor Santos, Ruster e Sousa. Nesta série, o GD Joane não jogou, porque esteve na primeira eliminatória da Taça de Portugal, da qual foi eliminado após derrota, 2-1, com o Berço.

Na série A da Pró-Nacional, a AD Ninense perdeu, 2-0, em casa do Prado.