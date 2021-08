Futebol: Proença espera mais público nos estádios a partir de setembro

O presidente da Liga Portugal afirmou esta terça-feira, na inauguração da primeira loja física do organismo, no Mar Shopping, esperar que em setembro o limite de 33 por cento de ocupação das bancadas nos estádios seja aumentado.

“Queremos que rapidamente os 33% subam e temos a expectativa de que, em setembro, estes números possam ser revistos. Podemos e queremos trazer de volta o público aos estádios. Fizemos tudo durante os últimos 13 meses para que o público viesse com toda a tranquilidade e com todas as condições, porque o futebol é um espetáculo seguro”, assegurou Pedro Proença, aos jornalistas.