Futebol Primeira Liga começa a 8 de agosto

Já é conhecido o calendário do arranque da nova época desportiva. A Liga Portugal BWIN está prevista para o dia 8 de agosto, tal como a Liga SABSEG.

Antes, a 25 de julho, decorre a primeira fase de qualificação para a Taça da Liga, cuja final está marcada para 29 de janeiro do próximo ano. A primeira eliminatória da Taça de Portugal realiza-se a 11 de setembro.

O início da Liga 3 está previsto para o dia 15 de agosto, enquanto a Liga Revelação [sub-23] só deverá começar no dia 22 do mesmo mês. Já o Campeonato de Portugal deve arrancar no final de agosto, no dia 29.