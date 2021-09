Futebol: Primeira divisão da AF Braga arranca este fim de semana

A 1.ª divisão da Associação de Futebol de Braga arranca este fim de semana. Dividida em cinco séries, as equipas famalicenses agrupam-se na série A e C. No sábado, o Gondifelos joga na condição de visitante diante da equipa B do Roriz, e no domingo o Operário estreia-se em casa tendo como adversário o Ribeirão B, naquele que é um derbie concelhio. Estes dois jogos da série A realizam-se às 16 horas. Na série C, o S. Cláudio recebe, sábado, às 16 horas, o Alegrienses, e no domingo, às 15 horas, é a vez do S. Cosme estrear a sua equipa B na receção ao Arsenal da Devesa. Ainda no domingo, às 16 horas, o Delães joga em casa Taipas B.

O fim de semana de futebol distrital reserva, na principal divisão – Pró Nacional – um Ribeirão-Joane, que se disputa no domingo, às 16 horas, no Estádio do Passal. Esta é a quarta jornada da série B, sendo que na A, a AD Ninense recebe o Vila Chã no mesmo dia e hora.

A Divisão de Honra vai para a terceira jornada. Na série A, sábado, às 16 horas, há um dérbie entre o Louro e o Fradelos. No domingo, a UD Calendário joga em Viatodos e o Lousado recebe o Granja. Dois jogos marcados para as 16 horas.

Na série B, com todos os jogos agendados para as 16 horas, no sábado, o S. Cosme recebe o Caldelas, e para domingo estão marcados os seguintes encontros: Guilhofrei-Ruivanense, Bairro – Este e Oliveirense-Celeirós.