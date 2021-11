Futebol: Penetra chamado à Seleção Nacional sub-21

Alexandre Penetra foi chamado para a Seleção Nacional sub-21, que vai disputar dois jogos de qualificação para o Campeonato da Europa. O defesa central do Futebol Clube de Famalicão foi convocado para o duplo compromisso com o Chipre, com partidas agendadas para 12 de novembro (16 horas, Larnaca, no Chipre) e 16 de novembro (20h15, Estádio S. Luís, em Faro).

Trata-se da estreia de Penetra em convocatórias da Seleção sub-21, sendo que o jogador já tem no currículo internacionalizações pelas seleções sub-15, sub-16 e sub-18. Esta chamada representa um prémio pelos desempenhos que está a realizar na equipa principal do emblema famalicense, na qual já foi utilizado em 11 partidas e pela qual já assinou dois golos, o último dos quais na passada sexta-feira, no Bessa.