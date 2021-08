Futebol: Ninense vence torneio no Louro

A AD Ninense venceu, este domingo, o torneio quadrangular Comendador Arthur Cupertino de Miranda, batendo na final a equipa da casa, o GD Louro. No tempo regulamentar registou-se uma igualdade a três golos. Nas grandes penalidades, os ninenses foram mais certeiros vencendo por 4-3.

No jogo de apuramento do terceiro e quarto lugares, o Ribeirão perdeu, 1-4, com o Varzim B.

Na primeira jornada do torneio, o Ninense venceu o Ribeirão, por 3-1, enquanto que a formação B varzinista foi derrotada, 1-0, pelo Louro.