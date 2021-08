Futebol: Ninense, Joane e Ribeirão já conhecem calendário da ProNacional da AF Braga

Realizou-se ao final da tarde desta quarta-feira, o sorteio da ProNacional da AF Braga. A prova começa no fim de semana de 11 e 12 de setembro e, na série A, a AD Ninense começa fora de portas, em casa do Prado. A estreia em casa é no fim de semana seguinte, na receção ao S. Paio de Arcos.

Na série B, o Joane e Ribeirão encontram-se, no Campo de Barreiros, na jornada 17, marcada para 23 de janeiro. Na jornada de abertura da prova, o Joane recebe o Torcatense, enquanto que o Ribeirão joga no reduto do São Paio. Na segunda jornada, os ribeirenses recebem o Arões, e o Joane faz uma curta viagem até casa do Brito.