Futebol: Moreirense x FC Famalicão vai contar com adeptos no estádio

Os adeptos vão poder voltar a assistir presencialmente aos jogos de futebol. A Liga partilhou esta quarta-feira, que os estádios vão passar a contar com a presença de público nos jogos da última jornada da Liga NOS. Assim, a última partida do FC Famalicão, em Moreira de Cónegos, frente ao Moreirense, vai poder incluir assistência bancadas.

De acordo com a organização do principal escalão do futebol profissional português, a presença de adeptos está limitada a 10% da lotação dos estádios. Adicionalmente, as pessoas têm de apresentar obrigatoriamente um teste negativo à covid-19. “O acesso aos estádios será exclusivamente destinado aos adeptos dos clubes visitados que devem apresentar, à entrada do recinto, o resultado negativo de um teste rápido para a COVID-19”, declarou a organização, em comunicado.

Os clubes vão seguir as normas aplicadas nos testes-piloto realizados nos encontros de seleção nacional e nos Açores. A presença de adeptos nos estádios nos últimos jogos da última jornada da Liga NOS apresentam-se como eventos-teste, a fim de se avaliar o regresso de público aos espaços desportivos.

Sporting CP x Marítimo, Santa Clara x Farense, Nacional x Rio Ave, Portimonense x Sporting de Braga, Gil Vicente x Boavista, CD Tondela x Paços de Ferreira, FC Porto x Belenenses SAD, Vitória SC x SL Benfica (jogo à porta fechada, por castigo ao Vitória) e Moreirense x FC Famalicão são os jogos que vão ter oportunidade de ter plateia.