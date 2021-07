Futebol masculino regressa a Mouquim

A Associação Desportiva Juventude de Mouquim vai regressar ao futebol masculino e de formação, com a criação de uma equipa U19 já na nova época desportiva.

O projeto, que será implementado de forma estruturada, pretende colocar o emblema famalicense «num patamar de destaque ao nível do futebol de formação» e, gradualmente, passar essa ambição para a equipa sénior. O futebol feminino terá continuidade, com perspetiva de crescimento, avança o clube em nota de imprensa.

Dotado de boas condições, o clube presidido por Mário Rui Costa pretende iniciar uma nova etapa na qual a aposta na organização e crescimento do projeto desportivo serão a palavra de ordem, passando a contar na sua estrutura com José Figueiredo, que será o diretor desportivo do clube.

Durante o mês de julho, os atletas nascidos em 2003, 2004 e 2005 podem participar nas sessões de captação que se realizam às terças e quintas feiras, às 20h15, no Parque Desportivo Armado Fernandes, em Mouquim.

Mais informações pelo 918 081 073 ou pelo e-mail [email protected]