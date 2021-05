Futebol: Liga BPI regressa para as duas últimas jornadas com Famalicão a lutar pelo terceiro lugar

Depois de uma paragem de 15 dias, a Liga BPI, campeonato nacional de futebol feminino, fase de apuramento de campeão, está de regresso este fim de semana.

O FC Famalicão, atualmente na terceira posição, com 22 pontos, joga na tarde de domingo em casa do Clube Albergaria, quinto da classificação, com 15 pontos.

Na última jornada da competição, no dia 23 de maio, a equipa famalicense recebe o Sp. Braga, adversário direto na luta por um lugar no pódio nacional. As arsenalistas somam 21 pontos, mas na jornada deste domingo têm pela frente o líder do campeonato, o Sporting.