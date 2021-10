Futebol: Já há bilhetes para Coimbra

O Futebol Clube de Famalicão já colocou à venda os bilhetes para o jogo frente à Académica de Coimbra, referente à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, agendada para sexta-feira, às 18 horas, no Estádio Cidade de Coimbra.

Os ingressos têm um custo unitário de três euros, com a possibilidade de adquirir bilhete e garantir transporte por 10 euros. A saída do autocarro está marcada para as 15 horas, à entrada da Bancada Placard.pt, com as inscrições a serem efetuadas na Loja Oficial.

Devido a vários pedidos de estudantes famalicenses em Coimbra, o Futebol Clube de Famalicão informa que quem pretender assistir à partida e regressar, posteriormente, deve entrar em contacto pelo número 252 011 123 para efetuar a marcação.