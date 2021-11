Futebol: Ivo Vieira promete equipa a jogar «pela vida» para retribuir o apoio dos adeptos

O Portimonense «é um adversário competente, experiente e bem orientado», mas o FC Famalicão vai fazer «pela vida» para dar uma alegria aos adeptos e retribuir o seu apoio. É esta a opinião e sentimento do treinador famalicense para o jogo da tarde deste sábado.

Ivo Vieira está à espera de um Portimonense «forte e motivado» perante um Famalicão «à procura dos três pontos», jogando nos limites para o conseguir. «Temos de ser muito fortes, concentrados e intensos porque o Portimonense é uma equipa muito forte nos duelos, nas bolas paradas e na intensidade do jogo. Nós temos que igualar nesse patamar e tentar, pela nossa organização e qualidade, levar a equipa para a frente e conseguir somar os três pontos».

Na manhã desta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com a equipa algarvia, o treinador do Famalicão deu nota das diferenças entre os dois conjuntos. «O Portimonense tem jogadores extremamente batidos, maduros, que já estiveram em patamares de excelência e que têm uma maturidade muito grande. Do nosso lado, há uma equipa jovem, embora alguns jogadores também venham de contextos bons e favoráveis, mas que ainda atravessam um processo de crescimento e aprendizagem».

O treinador fala num processo evolutivo de uma equipa «virada para a frente», mas pede mais equilíbrios e melhores decisões no processo defensivo. «Por isso é que temos sofrido alguns golos. Temos melhorado nesse aspeto, mas temos que crescer muito mais. Temos volume ofensivo e temos feito golos, mas temos que fazer mais e melhor», analisou.

O Famalicão, 13.º classificado, com 10 pontos, recebe na tarde deste sábado, às 15h30, o Portimonense, no sexto lugar, a sete pontos de diferença. Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria, é o árbitro escolhido para dirigir esta partida da 12.ª jornada da primeira liga.