Futebol: Ivo Vieira não quer surpresas na Taça de Portugal

O FC Famalicão joga esta sexta-feira, em Coimbra. Diante da Académica, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, Ivo Vieira fala num jogo «de grande responsabilidade», sendo que o objetivo «é passar à próxima eliminatória».

O treinador já alertou os jogadores para as surpresas que acontecem na “prova rainha” do futebol nacional e mesmo não querendo falar em favoritismos, «vamos para vencer, com todo o respeito que a Académica nos merece». Ivo Vieira reconhece que «temos que fazer pela vida» e conseguir uma vitória «para aumentar a confiança da equipa». Mesmo perante o último classificado da segunda liga – o Famalicão ocupa igual posição na primeira – o técnico antevê «um jogo de elevado grau de dificuldade perante uma equipa que tem os mesmo objetivos e sonhos, mas queremos passar a eliminatória. As equipas da segunda liga batem-se bem com quase todas as que estão na primeira e os jogadores estão alertado para isso mesmo».

Este regresso à competição acontece depois de uma paragem, para compromissos das seleções nacionais. A pausa foi aproveitada «para corrigir erros táticos e tomadas de decisões em alguns momentos do jogo, mas também para melhorar os níveis físicos dos jogadores».