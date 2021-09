Futebol: Gustavo Assunção emprestado ao Galatasaray com opção de compra

Gustavo Assunção é reforço do Galatasaray, com acordo de empréstimo até ao final da época, sendo que o clube turco fica com opção de compra do passe do médio brasileiro, de 21 anos.

Não foram revelados valores, mas a imprensa desportiva aponta para um empréstimo de um milhão de euros, com opção de compra de quatro milhões.

Gustavo Assunção estava no FC Famalicão desde 2019/20, proveniente do Atlético Madrid. Em 2020 renovou com o emblema famalicense até 2025, com cláusula de rescisão na ordem dos 50 milhões de euros.