Futebol: GD Joane retomou os trabalhos a pensar no título

O Grupo Desportivo de Joane, líder da série B do Pró-Nacional da AF Braga, com 16 pontos (mais 3 que o Ribeirão FC) já prepara o regresso à competição, marcada para maio.

Depois de três meses de paragem, em virtude da pandemia, os clubes dos campeonatos distritais estão de regresso ao trabalho e a equipa de Nélson Silva não é exceção.

Os campeonatos regressam no fim de semana de 8 e 9 de maio e serão concluídos com o final da primeira volta. O campeão do Pró-Nacional, objetivo assumido pelo conjunto joanense, será apurado em dois jogos (casa/fora), entre os dois vencedores das duas séries.