Futebol: GD Joane na luta pela subida ao Campeonato de Portugal

O GD Joane vai defrontar o Forjães SC este domingo, dia 20 de junho, pelas 17 horas, no Estádio de Barreiros. O confronto é o primeiro de dois jogos que determina o vencedor do Pró-Nacional e, consequentemente, a equipa que vai subir ao Campeonato de Portugal. Nélson Silva, treinador do GD Joane, reconhece que «vai ser um jogo complicado». No entanto, afirma que a equipa «tem de estar ao seu nível e com uma ambição ainda maior para abraçar a final e ganhar».

A formação de Nélson Silva sabe que vai encontrar um adversário difícil, porém, o treinador reforça que o foco «será sempre vencer. Queremos acabar a temporada 20/21 com a vitória. É o que pretendemos e é para isso que trabalhamos», explica. Nélson Silva salienta que o confronto do próximo domingo «vai ser um jogo dividido, que poderá cair para qualquer lado».

O GD Joane não vai redesenhar a sua postura frente ao Forjães SC. Nélson Silva decide apostar na identidade da formação: «não vamos abdicar daquilo que somos. Vamos jogar no campo todo e vamos jogar para ganhar, temos a nossa identidade e sabemos como defender», acrescenta. «O foco será vencer com um jogo agradável e positivo», reforça. Tendo em conta o objetivo da formação de Joane, o treinador realça a calma dos jogadores. «Os jogadores estão confortáveis e calmos, nós vamos jogar uma final, mas nem pensamos nisso, pensamos que vamos jogar apenas um jogo», declara.

O jogo de futebol vai poder contar com público nas bancadas. O treinador do GD Joane admite que «o público não viu a trajetória da equipa», que de 11 jogos venceu dez e empatou um outro. Contudo, reforça que, no domingo, os espetadores vão poder «ser o 12º jogador» da formação.

Vítor Meira, diretor desportivo do GD Joane, reconhece que a formação concretizou o seu objetivo de entrar «na disputa para ser campeão». O diretor desportivo realça que, com a pandemia, a equipa continuou sempre em forma: «nós conseguimos ir mantendo a forma e o grupo unido», conseguindo assim alcançar o que pretendiam.

Vítor Meira nota que, desde que o GD Joane soube que o Forjães SC seria o adversário, «começamos a estudar o adversário». O diretor desportivo reforça que a equipa de Joane quer «subir de divisão, ser campeã e quer o prestígio».