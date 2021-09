Este fim de semana disputa-se a primeira eliminatória da Taça de Portugal, com o GD Joane a jogar este sábado, às 17 horas, com o Berço SC, na Pista Gémeos Castro, em Guimarães. O Ribeirão ficou isento desta ronda da qual fazem parte representantes dos distritais, do Campeonato de Portugal e da Liga 3.

Ainda este fim de semana começa a Pró Nacional da AF Braga. No domingo, a AD Ninense (série A) joga em Prado, e o Ribeirão, na série B, frente à ADC S. Paio, no campo do Santa Eulália de Vizela.