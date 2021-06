Futebol: GD Joane disputa acesso ao Campeonato de Portugal a 20 e 27 de junho

O acesso ao Campeonato de Portugal, entre os vencedores da série A e B da Pró Nacional da AF Braga, Forjães e GD Joane, respetivamente, começa a disputar-se no dia 20, com os joanenses a jogarem em casa. Depois no dia 27, o segundo encontro é no reduto do Forjães. A melhor equipa nestes dois confrontos sagra-se, ainda, campeã distrital.

Recorde-se que o Joane venceu a série B, com 31 pontos, em resultado de 10 vitórias e um empate. O Forjães, na série A, somou 28 pontos (9 vitórias e um empate e uma derrota).