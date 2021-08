Futebol: GD Joane continua preparação da nova época

O plantel treinado por Nelson Silva prossegue, esta quarta-feira, o plano de preparação da nova época desportiva.

O GD Joane recebe, às 19h45, o Barrosas, e no dia 21 de agosto, às 10h30, o Dumiense. Depois, no dia 25, às 19h45, joga no reduto do Arões, e no dia 28, às 10h30, defronta o Lixa, em casa do adversário. No dia 29, ainda sem hora marcada, joga no Campo de Barreiros com o Beiriz.

O GD Joane que compete na série B da Pro Nacional da AF Braga, realizou anteriormente outros treinos com equipas adversárias: Ribeirão, sub19 do Gil Vicente e o Cabreiros.