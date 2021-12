Futebol: Festa da Taça AF Braga regressa no fim de semana

Este fim de semana disputa-se a terceira eliminatória da Taça AF de Braga, com várias equipas famalicenses ainda em prova. Operário joga no reduto do Santo Adrião e o Ribeirão vai a Celeirós. O Ruivanense recebe o Ponte, o Louro joga em casa do Santa Eulália e o Lousado recebe o Sandinenses.

O Joane joga na condição de visitado com o Longos (sábado, às 15 horas), tal como o Ninense diante do Esporões (domingo, às 14 horas). Já a AD Oliveirense desloca-se a Amares, o S. Cosme a casa do Alegrienses (sábado, 14h30) e o Bairro ao reduto do Martim.