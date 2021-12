Futebol feminino: FC Famalicão vence Torreense na Taça da Liga

A equipa feminina do FC Famalicão venceu, esta tarde, o Torreense, por 0-1, em partida da primeira mão dos quartos de final da Taça da Liga.

No Estádio Municipal do Bombarral, o conjunto orientado por Jorge Barcellos chegou cedo ao golo, logo aos 2 minutos, por Gabi e, desde aí, controlou muito bem o jogo e as investidas adversárias. Com poucas oportunidades de golo ao longo do encontro valeu, assim, o tento madrugador de Gabi.

Recorde-se que no sábado passado, perante o mesmo adversário e no mesmo local, o Famalicão perdeu, por igual resultado, na primeira jornada da fase de apuramento de campeão nacional da Liga BPI.