Futebol feminino: FC Famalicão vence Sporting

O Vitória Sport Clube e a Comissão do Centenário vão homenagear, a 27 deste mês, Neno, antigo jogador do clube que faleceu em junho do ano passado, vítima de doença súbita.

A homenagem já pode, contudo, ser vista pela população. Trata-se de um grafiti em grande escala do ex atleta, junto à porta nº 10 do D. Afonso Henriques.

Em comunicado, o clube explica que a obra é “da autoria do artista visual Guel Do It, que já executou os grafitis no interior do D. Afonso Henriques, com objetivo de perpetuar a imagem de Neno, mas também o enorme simbolismo da sua ligação ao Vitória e à cidade de Guimarães”.