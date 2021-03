Na nona jornada da Liga BPI, fase de apuramento de campeão, o FC Famalicão venceu, este domingo, o Marítimo.

A equipa treinada por João Marques levou a melhor, por 3-1, com dois golos de Vitória Almeida e um de Maurine.

Com este desfecho, as famalicenses mantêm o terceiro lugar, com 19 pontos, menos três que o líder Sporting que tem, ainda, uma jornada em atraso.

A fase de apuramento de campeão nacional de futebol feminino tem, agora, uma paragem, voltando a 28 de abril.