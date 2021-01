Futebol feminino: FC Famalicão vence Marítimo

Dois golos de Vitória e um de Dani valeram ao FC Famalicão a vitória, por 3-1, na segunda jornada da Liga BPI, fase de apuramento de campeão nacional de futebol feminino.

O Marítimo marcou cedo, logo nos primeiros minutos da partida e, depois, assistiu-se ao domínio famalicense que perdeu várias oportunidades de golo que só surgiram na segunda parte.

O empate apareceu nos primeiros instantes da segunda parte, por Vitória, mas a igualdade, apesar do domínio e oportunidades, manteve-se até aos últimos minutos. Vitória, de grande penalidade, conseguiu a vantagem para a equipa de João Marques. Já na compensação Dani fez o terceiro.

Com duas jornadas disputadas e depois do empate na ronda inaugural, com o Sporting, o FC Famalicão soma quatro pontos.