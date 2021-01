Futebol feminino: FC Famalicão vence e segue para as meias finais da Taça da Liga

O FC Famalicão carimbou, esta tarde, a passagem às meias finais da Taça da Liga em futebol feminino, depois da vitória, 0-2, no reduto do Torreense.

Esta tarde, numa partida muito disputada, com o Famalicão a controlar todo o encontro e a criar várias oportunidades de golo, a primeira parte manteve-se em branco. Já na segunda parte, novamente com as atletas de João Marques sempre por cima e com as locais remetidas ao seu meio campo, os golos apareceram. Primeiro, por Dani, aos 62 minutos, e mais tarde, Vitória Almeida, aos 71 minutos, fez o segundo golo do encontro.

Para além do Famalicão, Benfica, Sporting e Braga estão na competição.