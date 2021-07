Dani Neuhaus é a mais recente contratação do FC Famalicão. A guarda-redes, de 28 anos, internacional pelo Brasil, chega do SL Benfica tendo também jogado no Santos.

A atleta foi campeã da Liga BPI, venceu a Taça da Liga e Supertaça Feminina; no Brasil conquistou um campeonato.

É mais um reforço para o novo treinador, também ele brasileiro, Jorge Barcellos.