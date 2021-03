Futebol feminino: FC Famalicão lidera fase de apuramento de campeão

Na jornada sete do nacional de futebol feminino, fase de apuramento de campeão nacional, o FC Famalicão foi golear, 1-4, a Braga, casa de um dos candidatos ao título nacional, com golos de Gi Santos, Vitória Almeida (2) e Mylena Freitas.

Com este resultado, a equipa de João Marques sobe ao primeiro lugar da classificação, com 16 pontos, os mesmos do Sporting que tem menos uma partida disputada. As duas equipas encontram-se no próximo domingo, dia 21, na Academia do FC Famalicão. Recorde-se que no jogo da primeira volta, as famalicenses foram empatar, a dois golos, em Alcochete.