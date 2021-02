No nacional de futebol feminino, apuramento de campeão, o FC Famalicão foi golear, (1-7) a Torres Vedras.

No jogo da quinta jornada da Liga BPI, a equipa treinada por João Marques mostrou a sua superioridade com quatro golos na primeira parte e os restantes na segunda metade do encontro.

O FC Famalicão é segundo da classificação, com 10 pontos. No próximo domingo, 7 de Março, as famalicenses recebem o Albergaria.