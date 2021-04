Futebol Feminino: FC Famalicão derrotado pelo Benfica

Na jornada 11 da fase de apuramento de campeão nacional de futebol feminino, o FC Famalicão foi derrotado pelo Benfica, por 3-1.

No Benfica Campus, no Seixal, a equipa da casa foi mais forte. Ao intervalo vencia por 1-0, tendo aumentado a diferença na segunda metade, para um confortável 3-0. A poucos minutos do final do encontro, Andrea Miron assinou o momento da tarde com um monumental chapéu sobre a guarda-redes contrária, naquele que foi o tento de honra das famalicenses.

Apesar do desaire, a equipa agora treinada por Tiago Pinto mantém o terceiro lugar, com 22 pontos, e a três jornadas do final da prova está muito próxima de garantir um lugar no pódio, no ano de estreia na competição. O Braga, quarto da classificação, perdeu em casa do Torreense, e mantém os 18 pontos.

O Benfica lidera com 30 pontos, seguido do Sporting, com 28 pontos e menos um jogo.