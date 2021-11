O Futebol Clube de Famalicão terminou a fase regular do campeonato com uma goleada diante da equipa de Barcelos, o Gil Vicente, terminando o encontro com o resultado de 6 – 0.

Os golos foram apontados por Campino, Sisi, Dani, Gabi e Bispo (x 2).

A equipa de Jorge Barcellos já havia garantido no passado fim de semana a passagem para a fase de apuramento de campeão. A luta, a partir de agora, é pelo título nacional.

Reveja o jogo: