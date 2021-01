A equipa feminina do FC Famalicão começou a luta pelo título nacional com um empate, 2-2, em Alcochete.

Na tarde deste sábado e perante o Sporting, uma das formações mais fortes do futebol feminino nacional, as atletas de João Marques estiveram a vencer, por 0-2, ao intervalo, com golos de Maurine e Vitória Almeida.

Na segunda parte, a equipa da casa conseguiu chegar à igualdade.