Futebol Feminino: F.C. Famalicão vence Vilaverdense em jogo de apresentação ( 4 – 0 )

A equipa feminina do Futebol Clube de Famalicão venceu o Länk FC Vilaverdense ( 4 – 0 ), na tarde deste domingo, em jogo de apresentação disputado na academia famalicense.

Os golos foram apontados por Laís Araújo, Dani, Tipa e Ana Capeta.

A anteceder este triunfo, realizou-se uma cerimónia de apresentação da equipa para a temporada 2021 – 2022.

Este dia marcou o regresso do público à Academia do Futebol Clube de Famalicão, para já, e de acordo com a mais recentes normas da Direção Geral da Saúde, com um limite de 50% da lotação total do recinto.