Futebol feminino: Eficácia benfiquista elimina Famalicão da Taça da Liga

A eficácia ofensiva do Benfica determinou a eliminação do FC Famalicão da Taça da Liga de futebol feminino, após derrota por 0-3. No jogo da meia-final da competição, disputado na tarde desta quarta-feira, na Academia, o primeiro golo do Benfica, por Ana Vitória, logo aos dois minutos da partida, não condicionou a prestação do conjunto famalicense que, no entanto, teve que correr atrás do prejuízo.

A entrada fulgurante das benfiquistas demorou poucos minutos e, depois, o jogo tornou-se muito fechado e com raras oportunidades de golo. Nos últimos minutos da primeira parte, assistiu-se à verdadeira reação famalicense. A conseguir jogar mais próximo da baliza contrária, o FC Famalicão foi tentando a sua sorte e, a escassos segundos do intervalo, criou uma soberana oportunidade de golo. Num livre direto, as famalicenses enviaram a bola ao poste em lance que poderia determinar a igualdade.

Na segunda parte, o conjunto de João Marques entrou apostado em chegar ao empate e Mylena esteve muito perto de o conseguir. Já o Benfica, sempre muito eficaz, conseguiu o segundo golo, decorria o minuto 61, por Lacasse, O Famalicão não deixou de procurar outro resultado, apesar da desvantagem, e aos 67 minutos Maurine viu a guarda-redes contrária negar-lhe o golo. Novamente eficaz e aproveitando o balanceamento ofensivo famalicense, o Benfica fez o terceiro golo, por Cloé, aos 68 minutos. E o vencedor da eliminatória estava encontrado, pese embora o 0-3 final seja muito pesado para as famalicenses.