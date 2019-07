Futebol Feminino do FC Famalicão foi buscar treinador campeão

João Marques, treinador que levou o SL Benfica à conquista do campeonato nacional da 2.ª divisão e da Taça de Portugal, na época finda, vai chefiar a equipa de futebol feminino, a nova aventura do FC Famalicão. No regresso a casa, pois já jogou no clube, João Marques assume como objetivo a subida à 1.ª divisão, chegar o mais longe possível na Taça de Portugal e fazer do FC Famalicão «uma potência no futebol feminino».

O treinador famalicense apresenta-se «ambicioso» e promete «muito trabalho e rigor», manifestando a vontade de «conquistar os sócios e adeptos» que bem conhece.

No primeiro dia da aventura feminina do FC Famalicão, que aconteceu na manhã desta quinta-feira, na Academia, o presidente conferiu a ambição do treinador e deu conta de que o clube «não podia continuar distraído face ao crescimento do futebol feminino». Para Jorge Silva, «este projeto vai contribuir para que as mulheres do concelho estejam ainda mais identificadas com o clube e o futebol», assumiu o dirigente.

O plantel conta, para já, com 18 atletas, várias oriundas do finalista vencido da última edição da Taça de Portugal – Valadares Gaia, sendo que o Famalicão ainda procura mais quatro reforços. A pré-época começa em setembro, na Academia do FC Famalicão.