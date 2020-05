Futebol feminino do F.C.Famalicão sobe à primeira divisão

A equipa feminina do Futebol Clube de Famalicão garantiu um lugar na próxima edição do campeonato nacional da primeira divisão.

Depois da paragem dos campeonatos, em virtude do Covid-19, a Federação tinha anunciado que não haveria subidas nem descidas, mas acabou por premiar as melhores equipas da segunda divisão, entre as quais está a do Futebol Clube de Famalicão.

Recorde-se que ao longo da primeira e segunda fases do campeonato, a equipa treinada por João Marques venceu todos os jogos.

É um momento singular para este projeto de futebol feminino que arrancou esta época

Jorge Silva – Presidente do Futebol Clube de Famalicão