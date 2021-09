Futebol: FC Famalicão x SC Braga encontram-se este domingo na Academia

O jogo entre o FC Famalicão e o SC Braga, a contar para a segunda jornada da Liga BPI, zona norte do campeonato nacional feminino, disputa-se este domingo, às 15 horas, na Academia.

Depois de um interregno para compromissos das seleções nacionais, o campeonato é retomado este fim de semana, com jogos repartidos por sábado e domingo.

O conjunto treinado por Jorge Barcellos começou a época com uma goleada, 5-0, em casa do Albergaria. O SC Braga, treinado pelo famalicense João Marques, não fez as coisas por menos e marcou 10 golos sem resposta ao Gil Vicente.

Em perspetiva um grande encontro de futebol entre duas formações que apostam na passagem à segunda fase da prova para discutir o título nacional.