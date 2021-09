Futebol: FC Famalicão x SC Braga com entrada gratuita para sócios

O jogo entre o FC Famalicão e o SC Braga, a contar para a segunda jornada, zona Norte, da Liga BPI, campeonato nacional de futebol feminino é de entrada gratuita para os sócios com as quotas regularizadas. No entanto, têm de levantar, até sábado de manhã, o bilhete na Loja Oficial do clube, ou na Academia no dia do jogo.

A compra de bilhetes (5 euros) pode ser feita nestes locais nos dias e períodos de tempo atrás referidos.

É obrigatório o uso de máscara e o distanciamento físico entre adeptos.

O jogo realiza-se às 15 horas.

.