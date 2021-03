Na Liga Revelação, fase de apuramento de campeão, o FC Famalicão foi vencer, na tarde desta quinta-feira, ao reduto do Belenenses SAD. A vitória, com um magro 0-1, fez-se com um golo de Pablo.

Com esta vitória, o conjunto famalicense consolida o quarto lugar, com 21 pontos, ficando a faltar duas jornadas para o final da prova.

(Foto arquivo)