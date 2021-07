Depois de assegurar a contratação do treinador Jorge Barcellos, ex-selecionador brasileiro, o FC Famalicão está a preparar a constituição do plantel feminino. Nos últimos dias foi anunciada a contratação de Joana Prazeres, defesa central de 18 anos, que chega do Amora FC, depois de ter passado pelo Sporting e Benfica.

Regina Pereira também assinou pelo FC Famalicão. A jogadora, de 28 anos, joga na linha média e já representou equipas como o Vilaverdense FC, o Valadares Gaia e o SC Braga.