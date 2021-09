Futebol: FC Famalicão tem 400 bilhetes para Moreira de Cónegos

O FC Famalicão tem 400 bilhetes para o jogo em Moreira de Cónegos, partida que se realiza este domingo, às 15h30, referente à 5.ª jornada da Liga Portugal Bwin.

O bilhete tem um preço unitário de 15 euros. A venda começa na tarde desta terça-feira, a partir das 14 horas, e decorrerá até às 18 horas de sábado. O Futebol Clube de Famalicão informa que irá disponibilizar transporte gratuito para o jogo, tendo a inscrição de ser efetuada na Loja Oficial até sexta-feira.

Os titulares de bilhetes válidos para este jogo terão de cumprir os requisitos e recomendações emanados pela Direção-Geral de Saúde para entrada no recinto desportivo, nomeadamente: certificado Digital Covid-19 válido, que comprove vacinação completa; ou teste PCR com resultado negativo realizado até 72 horas antes do jogo; ou teste antigénio com resultado negativo realizado até 48 horas antes do jogo; ou Certificado de Recuperação

Além destas condições, o Futebol Clube de Famalicão informa ainda que os detentores de bilhete para o jogo terão de apresentar temperatura corporal inferior a 38.º C, mediante controlo de temperatura no acesso ao recinto; e usar permanentemente a máscara de proteção e manter o distanciamento físico, respeitando o lugar indicado no bilhete.

(foto arquivo)