Futebol: FC Famalicão recebe Valadares Gaia na manhã deste sábado

A contar para a terceira jornada da Liga BPI, campeonato nacional de futebol feminino, o FC Famalicão recebe, ao final da manhã deste sábado, às 11 horas, o. Valadares Gaia FC, partida com relato na CIDADE HOJE Rádio.

A entrada para o jogo, que se disputa na Academia, custa 5 euros, sendo gratuita para os sócios com as quotas regularizadas.

A compra de bilhetes pode ser feita na Loja Oficial até sexta-feira ou na Academia FC Famalicão no dia do jogo; Os sócios, apesar de terem entrada gratuita, necessitam de fazer o levantamento do bilhete nos horários e locais referidos;

É obrigatório o uso de máscara e a apresentação de certificado COVID ou teste negativo efetuado nas últimas 48 horas..