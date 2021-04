A Liga Portugal anunciou as alterações e a calendarização das próximas jornadas. A receção do FC Famalicão ao Portimonense mantém-se este domingo, às 15 horas, enquanto que na jornada seguinte, a 28, a equipa de Ivo Vieira joga em Barcelos, frente ao Gil Vicente, no dia 22 de abril, quinta-feira, às 17 horas.

Na jornada seguinte, que começa a 25 de abril, o Famalicão joga no dia seguinte, segunda-feira, às 19 horas, no Estádio Municipal, frente ao Tondela.