Já estão definidas as datas e horas dos jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal, cujo sorteio decorreu esta quarta-feira. O Futebol Clube de Famalicão vai jogar a Coimbra, com a Académica, no dia 15 de outubro (sexta-feira), às 18 horas.

Nesta fase da prova participam 18 equipas da 1.ª Liga, 15 da 2.ª e 12 formações da Liga 3. Há, ainda, 17 equipas do Campeonato de Portugal e três sobreviventes dos distritais.