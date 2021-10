Futebol: FC Famalicão conhece adversário na Taça de Portugal esta quinta-feira

Depois de golear (4-0) a Académica, em Coimbra, na passada sexta-feira, o FC Famalicão fica a conhecer o próximo adversário esta quinta-feira.

O sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal decorre na Cidade do Futebol, em Oeiras, a partir das 17 horas. Contará com as 32 equipas ainda em prova e será o primeiro da presente edição a realizar-se sem condicionamentos em relação às equipas visitadas e visitantes. Neste momento, estão ainda em prova 15 equipas da Liga Bwin, dez da Liga Portugal 2 Sabseg, três da Liga 3 e quatro do Campeonato de Portugal.